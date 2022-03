Christian Eriksen wrócił do kadry. Nie ukrywał radości przy pierwszym treningu TVP Sport

Christian Eriksen dołączył do swoich kolegów z reprezentacji Danii na zgrupowanie przed meczami towarzyskimi z Holandią i Serbią. Dla Duńczyka to wielka chwila. Nie uczestniczył on w zmaganiach drużyny narodowej od pamiętnej sytuacji zdrowotnej podczas Euro 2020.