Clement Turpin sędzią meczu otwarcia Euro 2024. Poprowadzi spotkanie Niemcy - Szkocja

Clement Turpin poprowadzi mecz otwarcia Euro 2024

Dla francuskiego sędziego z pewnością będzie to jedno z największych wydarzeń w życiu, ale w przeszłości zdarzyło mu się poprowadzić finały europejskich rozgrywek klubowych. W 2021 został wytypowany do gwizdania w finale Ligi Europy, w którym Villarreal pokonał po rzutach karnych na Polsat Plus Arena Gdańsk ekipę Manchesteru United. Natomiast rok później sędziował już w finale Ligi Mistrzów. Wtedy Real Madryt na Stade de France w Paryżu wygrał z Liverpoolem.

Podczas meczu otwarcia Euro 2024 asystentami 42-letniego arbitra będą Nicolas Danos i Benjamin Pages, a sędzią technicznym będzie François Letexier. System VAR obsługiwać będą Jérôme Brisard, Willy Delajod oraz Włoch Massimiliano Irrati.