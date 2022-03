Co ze zdrowiem Lewandowskiego? "Wcale nie jest dobrze" DW

Brak Roberta Lewandowskiego w finale baraży może oznaczać katastrofę dla reprezentacji Polski. Zwłaszcza że kontuzjowani są także Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Piłkarze i sztab wrócili do Katowic we wtorek wieczorem, a wraz z nimi napłynęły do nas nowe informacje o stanie zdrowia naszego kapitana.