Constantin Galca na wylocie z Radomiaka Radom? Kto może zastąpić Rumuna na stanowisku? Media: najbliżej asystent Johna van den Broma w Lechu

Trener wezwany "na dywanik". Straci pracę?

Radomiak Radom w niedzielnym spotkaniu w dziesiątej kolejce PKO Ekstraklasy znowu nie zachwycił. "Radomiacy" co prawda rywalizowali z wyżej notowanym mistrzem Polski z zeszłego sezonu Rakowem Częstochowa . Przy Limanowskiego jednak zaprezentowali się fatalnie i słusznie przegrali 0:3. Po tym meczu trener Galca na konferencji prasowej można powiedzieć wydał na siebie wyrok, gdy pożalił się dziennikarzom oraz kibicom, że kadra Radomiaka jest za krótka.

- Przepraszam fanów, ale mamy krótką kadrę, małe możliwości jeśli chodzi o zawodników. Przychodziłem do Radomiaka w złym okresie. Prosiłem zarząd klubu, i dostałem obietnice, że wszystko się zmieni, że będą gruntowne zmiany. Prosiłem o wsparcie, ale tego nie otrzymałem. Nic się nie zmieniło. Nie nastąpiły te zmiany. Gdybym wiedział, że obietnice nie zostaną dotrzymane, to najprawdopodobniej bym odszedł

Kto nowym trenerem Radomiaka?

Co ciekawe Kędziorek dał się zapamiętać jako sprwny analityk, a niedawno zakwalifikował sie na kurs UEFA PRO, który upoważni go do rozpoczęcia kariery pierwszego trenera w Ekstraklasie.

Pozostałymi najbardziej oczywistymi kandydatami na pierwszego trenera Radomiaka mogą być np. Piotr Stokowiec, Marcin Brosz oraz Leszek Ojrzyński, którzy aktualnie sa bez pracy i szukają nowych wyzwań dla swoich karier. Dodatkowo bez pracy jest także autor wielkiego Rakowa Częstochowa z którym zdobył dwa razy Puchar Polski oraz raz mistrzostwo Polski - Marek Papszun, choć ta kandydatura wydaję się najmniej realna.