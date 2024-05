Cracovia zdemolowała Górnika Zabrze. Pasy bliżej utrzymania w PKO Ekstraklasie, gola strzelił nawet Kamil Glik

Cracovia - Górnik Zabrze: wynik 5:0. To była demolka

Górnik nie miał dzisiaj żadnych argumentów. Chociaż do kolejki przystępował jako najlepiej punktujący zespół w tym roku to Cracovia wybiła mu z głowy kolejny sukces, przerywając serię czterech zwycięstw. Zabrzanie kończyli w dziesiątkę z powodu wyrzucenia Lawrence'a Ennaliego. Przed przerwą poważną kontuzję odniósł Szymon Czyż.

0:5 to najwyższa porażka Górnika w tym sezonie. 5:0 to drugie najwyższe zwycięstwo Cracovii. Zabrakło gola, by wyrównać rekord z lutego przeciw Radomiakowi Radom.

Dramat Szymona Czyża w meczu Cracovia - Górnik Zabrze. Pomocnik zniesiony na noszach

- Nieźle nam się zaczęła 31. kolejka - podsumował Bartosz Gleń z Canal+ Sport. Cracovia będąca dotąd tuż nad kreską rozbiła przecież trzeciego Górnika, wygrywając pierwszy raz w tym roku na własnym stadionie.