Czesław Michniewicz dowoła piłkarza z młodzieżówki?

Mecz Szkocji z Polską okazał się dla reprezentacji Polski fatalny w skutkach. Urazów doznali Bartosz Salamon, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Co najmniej dwóch z tych piłkarzy miało wystąpić w finale ze Szwecją. Czesław Michniewicz przymierzał Salamona do trójki środkowych obrońców i Milika do Lewandowskiego.

Selekcjoner ma więc duży problem, bo poszukiwania obrońcy nadal trwają. Z napastników na ten moment pewnych i zdrowych mamy tylko Adama Buksę, bo Lewandowski również opuścił dwa treningi polskiej kadry. Do tego kilku z graczy bardszo słabo zagrało w sparingu. To m.in. Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski.

- Powołaliśmy pięciu napastników, to miało być optymalne rozwiązanie. Najpierw wypadł Świderski, który w ogóle nie przyleciał na zgrupowanie, potem kolejni. Jeśli nawet na siłę chcielibyśmy teraz kogoś dowołać, to nie mamy kogo, nie ma napastnika na poziomie reprezentacyjnym, który z marszu mógłby przyjechać i powalczyć o skład - mówił Czesław Michniewicz w rozmowie z portalem Interia.