Czesław Michniewicz i Grzegorz Krychowiak zadebiutowali w saudyjskim Abha Club. Trwa mecz z Al Hilal

Abha Club. Debiuty Michniewicza i Krychowiaka

Na razie poza kadrą meczową Al Hilal znaleźli się natomiast Serb Sergej Milinković-Savić (Lazio Rzym) i Senegalczyk Kalidou Koulibaly (Chelsea). Wkrótce dołączy do nich jeszcze Neymar (PSG), co tylko pokazuje z jaką skalą trudności mierzył się Michniewicz.

Przebieg meczu Abha Club - Al Hilal

Odpowiedź ze strony drużyny Michniewicza nadeszła jednak momentalnie. Po chwili wyrównał kapitan Saad Bguir, uderzając mocno ze znacznej odległości. Piłka spadła pod poprzeczkę, w sam środek bramki. Asystę zaliczył Krychowiak, który zabrał futbolówkę Nevesowi.

Zawody poprowadził sędzia Radu Petrescu. Co ciekawe, do jego dyspozycji był system VAR. Rumun zasięgnął wiedzy pod koniec pierwszej połowy, kiedy doszło do kontrowersji w polu karnym Abha Club. Ostatecznie nie podyktował jedenastki dla Al Hilal, bo taką sugestię usłyszał na słuchawce. Po chwili rozpatrywał jeszcze jedną sporną sytuację i też orzekł po myśli Michniewicza, który nagrodził go za to oklaskami.

Abha Club - Al Hilal 1:1 MECZ TRWA

Bramki: Bguir 33' - Malcom 31'

Sędziował: Radu Petrescu (Rumunia)