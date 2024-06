Czy Kylian Mbappe zagra z Polską? Napastnik reprezentacji Francji czuje się coraz lepiej. W sparingu zaszalał!

Kylian Mbappe wraca do zdrowia. Zagra z Polską?

Mbappe, który od nowego sezonu będzie grał w Realu Madryt, urazu nabawił się w pierwszym spotkaniu Francuzów w Euro 2024 - z Austrią (1:0). Z Holandią był przebrany w strój meczowy, ale 90 minut spędził na ławce rezerwowych. W sobotę zrobił kolejny krok ku powrotowi do gry w mistrzostwach Europy.

W sparingu z młodzieżową drużyną SC Paderborn - z ośrodka tego klubu "Trójkolorowi" korzystają w trakcie ME - wystąpili głównie zawodnicy, z których do tej pory selekcjoner Didier Deschamps korzystał rzadziej. Według "L'Equipe" sztab francuskiej kadry wcześniej poprosił rywali, by nie grali zbyt twardo i unikali ostrych, bezpośrednich starć. (PAP)