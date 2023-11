Czy Robert Lewandowski powinien otrzymać powołanie do reprezentacji Polski? Wszystkie "za" i "przeciw". Napastnik jest w fatalnej formie

Robert Lewandowski - czemu powinien grać w reprezentacji?

2. Robert Lewandowski jest kapitanem reprezentacji Polski - zawodnik Barcelony jest nie tylko świetnym piłkarzem, ale także wieloletnim kapitanem kadry narodowej. Usunięcie go z kadry mogłoby całkowicie zaburzyć hierarchię w drużynie. Pozostali piłkarze przyzwyczaili się do współpracy z "Lewym". Wiedzą, czego oczekiwać od swojego kapitana.

1. Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem w historii reprezentacji Polski - już wielokrotnie spekulowano na temat zrezygnowania z Roberta Lewandowskiego w kadrze narodowej. Może być to jednak opłakane w skutkach. 35-letni napastnik to nasz najlepszy zawodnik. Nawet w słabej formie ma przebłyski geniuszu, co może zaważyć na wyniku spotkania. W jego piłkarskim CV widnieje Borussia Dortmund, Bayern Monachium i FC Barcelona . Jego wiedza na temat futbolu jest nieoceniona.

Robert Lewandowski - czemu nie powinien grać w reprezentacji?

- Brakuje nam osobowości w kadrze. Mówiłem o tym na poprzednim zgrupowaniu lub wcześniej. Czy ktoś to podłapał? W osobowości nie chodzi o umiejętności, a o pokazanie na boisku chęci zmiany, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Przykładem mecz z Mołdawią. Czy to, kto siedział na ławce trenerskiej, miało znaczenie? Nie. Piłkarz musi wziąć odpowiedzialność. Jeżeli szkoleniowiec nie powie zawodnikowi: "biegnij w lewo" albo "podaj w prawo", to nie może być tak, że piłkarz nie wie, jak grać w piłkę - mówił we wrześniu Lewandowski.

3. Robert Lewandowski może zwolnić kolejnego trenera - "Osiem sekund ciszy" w wykonaniu Roberta Lewandowskiego przeszło do legendy. Cytat odnosi się to do wypowiedzi (a raczej jej braku) po spotkaniu z Włochami za kadencji Jerzego Brzęczka. Kapitan kadry został zapytany o plan na ten mecz. "Lewy" postanowił, że najlepszą odpowiedzią będzie kilka sekund milczenia. Kibice zarzucają piłkarzowi, że to on decyduje, kiedy selekcjoner ma zostać zwolniony. Mocny charakter Michała Probierza może być problemem dla Lewandowskiego.