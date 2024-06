Czym Austria zaskoczy Polskę? Austriak Patrick Pentz: To mecz o wszystko. Jesteśmy wierni filozofii Rangnicka

Odczuwacie duży niedosyt po konfrontacji z aktualnym wicemistrzem świata?

Patrick Pentz, bramkarz reprezentacji Austrii: Myślałem, że będą naw wyżej atakować. Spodziewałem się więcej po Francji, czołowej drużynie świata. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania, szkoda tylko tego pechowo straconego gola. Broniliśmy bardzo dobrze, trudno mieć pretensje do Maximiliana, takie sytuacje w piłce się zdarzają. Cieszy, że zmusiliśmy do tak poważnego wysiłku mocną francuską defensywę. Niewiele nam brakło by wywalczyć choćby remis, walczyliśmy o to do samego końca.

Kylian Mbappe bramki wam nie strzelił. Da się go powstrzymać?

Każdy wie, jaki poziom prezentuje Mbappe. Ma ogromną jakość, jest niesłychanie szybki, robi różnicę wyjątkowym przyspieszeniem, trzeba cały czas na niego uważać. Z nami nie wykorzystał dwóch okazji, na pewno go to poirytowało. Po zderzeniu z barkiem Kevina Danso widzieliśmy krew u francuskiej supergwiazdy, wiem, że ma problem z nosem i musiał zejść z boiska, to nie były miłe obrazki. Wolałbym by takie sytuacje nie zdarzały się już w tym turnieju, cóż, przypadek i na pewno szkoda Mbappe.