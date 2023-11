Dariusz Mioduski i zarząd Legii Warszawa protestowali przeciwko postawie Aston Villi. Prezes klubu nie pojechał na stadion

Wielkie zamieszanie z biletami dla Legii. Dariusz Mioduski protestuje

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Legia Warszawa ma problemy dotyczące przyznania biletów na mecz z Aston Villą. Angielski klub zmniejszył ilość wejściówek dla polskich fanów. To wywołało zdziwienie u włodarzy "Wojskowych" gdyż kilka tygodni temu fani "Lwów" zostali ugoszczeni w Polsce bardzo dobrze. Przypomnijmy, że na wrześniowy mecz do Warszawy przyleciało aż 2000 fanów "The Villans". Teraz Aston Villa chciała wpuścić niecałe 900 fanów Legii.