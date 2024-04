Dawid Szulczek zostanie trenerem Zagłębia Lubin? Rozmawiała z nim także Cracovia Jacek Czaplewski

Ten klub obejmie Szulczek? Rozmawiała z nim także Cracovia Adam Jastrzebowski

Dawid Szulczek to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku. Po sezonie młody trener odejdzie z Warty Poznań co zapowiedział sam klub. Tylko dokąd? Okazuje się, że wcale nie musi to być Cracovia, z którą podjął negocjacje. Według medialnych doniesień potencjalnie zastąpi byłego selekcjonera reprezentacji Polski - w Zagłębiu Lubin.