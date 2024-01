"Deadline Day" w ligach TOP 5! Ostatnie transfery największych klubów. Bayern chce skrzydłowego, Argentyńczyk w Juventusie? [NA ŻYWO]

Transfery w ligach TOP 5. DEADLINE DAY

1 lutego w pięciu najmocniejszych ligach europy kończą się okienka transferowe. Kluby przyzwyczaiły nas do tego, że do ostatnich sekund będziemy mieć wielkie emocje. Bayern Monachium nadal szuka skrzydłowego po tym jak Coman wypadła na kilka miesięcy z powodu kontuzji. Juventus zainteresował się Argentyńczykiem z Southampton. Obecne okienko było ostatnią szansą na sprzedanie do Realu Madryt Kyliana Mbappe. Francuz może już negocjować wolny transfer do "Królewskich".