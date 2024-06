Deschamps i Kante ostrożnie o konfrontacji z Polską: „Zagrała bardzo dobry mecz z Holandią. Spodziewamy się skomplikowanego spotkania”

Deschamps o reprezentacji Polski:

– Zagrała bardzo dobry mecz z Holandią, w precyzyjnym systemie. Nawet jeśli w grę nie wchodzi kwalifikacja, wiem bardzo dobrze, że będziemy mieli przeciw sobie zmotywowany zespół. Mają sporo wysokich zawodników, co pozwala im być niebezpiecznymi przy stałych fragmentach gry.

Deschamps o potrzebie zdobycia punktów:

– To nie zależy tylko od nas, to jest mecz bezpośredni. Im więcej bramek strzelimy, tym większe prawdopodobieństwo, że zajmiemy pierwsze miejsce.

Deschamps o możliwej porażce:

– Może to nastąpić, tak jak mogło to mieć miejsce w myślach Nagelsmanna z Niemcami [w meczu ze Szwajcarią]. Celem jest wygranie meczu i zdobycie pierwszego miejsca. To denerwujące, że nie strzeliliśmy gola przy wszystkich szansach, jakie mieliśmy. Minęło dużo czasu, odkąd osiągnęliśmy takie mistrzostwo, tworząc pięć lub sześć okazji. Mieliśmy wsparcie stadionu i ponad 10 milionów przed ich telewizorami, a jeśli się komuś nie podobało to mógł zmienić kanał. Brak zdobycia gola jest wadą.