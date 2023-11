Dodatkowe bilety na mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa. Widowisko obejrzy jeszcze więcej kibiców. "Około 40 tys."

Mecz Śląsk - Raków. Dodatkowe bilety w puli

Trwa prawdziwy boom na mecze Śląska. Wszyscy we Wrocławiu i jego okolicach chcą zobaczyć w akcji piłkarzy lidera PKO Ekstraklasy. Hitowe spotkanie z Legią Warszawa, wygrane aż 4:0, obejrzało z trybun rekordowe 39 tys. osób.

Tę wspaniałą frekwencję uda się wyśrubować i to na początku grudnia. Śląsk poinformował już o sprzedaniu wszystkich dostępnych biletów, po czym - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom - wygospodarował dodatkową, cenną pulę. Dzięki zabiegom liczba kibiców wyniesie około 40 tys.

Jak to możliwe? Zadecydowały o tym dwie decyzje: - Do sprzedaży trafią miejsca na trybunie D, na których znajdowała się plansza sponsorska. Po ustaleniach między klubami, te miejsca zajmą kibice Rakowa (zachowując bufory), a do sprzedaży dla kibiców WKS-u trafia ok. 3 tys. biletów na sektor X - informuje Śląsk Wrocław w mediach społecznościowych.