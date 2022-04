Dokładny terminarz ostatniej, 34. kolejki PKO Ekstraklasy. Wszystkie mecze o jednej porze

Znamy terminarz 34. kolejki PKO Ekstraklasy

Do końca sezonu 2021/2022 w PKO Ekstraklasie pozostało już tylko 6 kolejek. Rywalizacja o mistrzostwo jest niezwykle zacięta. W walce o tytuł liczą się trzy zespoły, które solidarnie zgromadziły po 56 punktów. Są to Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Bardzo prawdopodobne, że walka będzie trwała do ostatniej serii spotkań.

Cenne okaże się miejsce tuż za podium, które zapewni udział w europejskich pucharach. Obecnie zajmuje je Lechia Gdańsk, z przewagą 4 "oczek" nad Wisłą Płock. Ciekawie jest także na dole, gdzie o życie walczy trzecia od końca Wisła Kraków. Zespół Jerzego Brzęczka do bezpiecznej lokaty traci 3 punkty.

Wszystkie mecze ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy zostaną rozegrane w sobotę 21 maja 2022 roku o godzinie 17:30. Plan transmisji telewizyjnych zostanie ustalony w późniejszym terminie.