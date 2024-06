Dosadne słowa Bartosza Bosackiego:- ,,Czas, by inni piłkarze brali odpowiedzialność na swoje barki''

Bosacki przypomniał, że selekcjoner Michał Probierz powołał szeroką kadrę i nie powinien mieć kłopotów ze znalezieniem zmienników.

– Na pewno sytuacja z Robertem i Karolem gdzieś może mącić spokój przed pierwszym meczem, przede wszystkim trenerowi. Bo nagle z 26 zawodników, zostaje mu 24, a jak odejmiemy trzech bramkarzy, to tylko 21. Z drugiej strony to nie jest tak, że trener powołał 11 piłkarzy, reszta jest tylko +dowołanych+ do kadry. Każdy z nich, który przyjechał na zgrupowanie, a teraz jest w Niemczech, musi być gotowy wyjść na boisko i zagrać