Doskonały gol na Euro 2024. Xherdan Shaqiri po prostu to ma. Pięknym strzałem dał wyrównanie w meczu Szkocja - Szwajcaria

Euro 2024. Zjawiskowy gol Shaqiri w meczu Szkocja - Szwajcaria

To była 26 minuta. Shaqiri doskonale zaczaił się na bezpańską piłkę. Po fatalnym wycofaniu jednego ze Szkotów bez przyjęcia uderzył co sił z lewej nogi, zza pola karnego. Trafił idealnie - w samo okienko.

32-letni Shaqiri to pierwszy w historii zawodnik, który zdobył przynajmniej po bramce na trzech kolejnych mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Naszej reprezentacji też dał się we znaki (nagranie poniżej). We Francji na Euro 2016 doprowadził do wyrównania w spotkaniu 1/8 finału. Strzelił - a jakże - fenomenalnie. To była idealna przewrotka.

Urodzony w Kosowie Shaqiri występuje na co dzień w amerykańskim Chicago Fire. Dla Szwajcarii strzelił już 32 gole w 124 występach. To jego pierwszy występ na turnieju w Niemczech. Z Węgrami (3:1) pozostał na ławce rezerwowych.