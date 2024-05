Dramat Szymona Czyża w meczu Cracovia - Górnik Zabrze. Pomocnik zniesiony na noszach, Podolski musiał poderwać się z ławki

Mecz Cracovia - Górnik: Kontuzja Szymona Czyża

Czyż próbował opanować piłkę zagraną w powietrzu przy linii bocznej. Wyskoczył do niej, ale upadł nienaturalnie. Sędzia dopiero po apelach piłkarzy Górnika przerwał grę, by poszkodowanemu można było udzielić pomocy medycznej.

Z telewizyjnych powtórek wynika, że ucierpiało prawe kolano Czyża, obłożone później lodem. Pomocnik nie był w stanie zejść o własnych siłach. Klasę zachowała publiczność, wspierając go symbolicznie oklaskami. W 25 minucie trener Jan Urban w miejsce kontuzjowanego wprowadził Lukasa Podolskiego.

Wojskowa asysta meczu Cracovia - Górnik Zabrze z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Na razie nie wiadomo co dokładnie się stało, ale trzeba zakładać najgorsze. We wrześniu 2022 roku pomocnik Rakowa zerwał więzadła krzyżowe przednie. Konieczna była rekonstrukcja, a po niej żmudna rehabilitacja. Do gry wrócił dopiero w maju zeszłego roku, chwilę przed wypożyczeniem do Górnika.