Dramatyczna scena podczas meczu Szkocja - Węgry. Barnabas Varga upadł bezwładnie na murawę Jacek Czaplewski

Okropne zdarzenie podczas drugiej połowy meczu Szkocja - Węgry na Euro 2024. Wyskakujący do dośrodkowania Węgier Barnabas Varga został uderzony w powietrzu przez Angusa Gunna. Poszkodowany na noszach został odniesiony do karetki, która zabrała go do szpitala. Na razie szczegóły urazu nie są znane, ale sytuacja wyglądała dramatycznie.