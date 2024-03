Droga reprezentacji Polski do Euro 2024. Dużo kompromitacji Fernando Santosa, ale mamy szczęśliwy finał z Michałem Probierzem

Droga Polski na mistrzostwa świata

W styczniu 2023 roku Fernando Santos przejął rozbitą reprezentację Polski po Czesławie Michniewiczu. Doświadczony trener, który notował fantastyczne wyniki w Portugalii i Grecji miał dwa zadania - awansować na Euro 2024 i zbudować zgraną drużynę gotową na wielki turniej. Okoliczności były idealne, gdyż w grupie eliminacyjnej trafiliśmy na Czechy, Albanię, Wyspy Owcze i Mołdawię.

Niestety już w debiucie Fernando Santosa Polska się skompromitowała i przegrała z Czechami na wyjeździe 1:3. Mecz przejdzie do historii ze względu na fakt, że Biało-Czerwoni po dwóch minutach przegrywali już 0:2. Później przyszły wygrane z Albanią i Niemcami na PGE Narodowym, ale to tylko uśpiło naszą czujność. 20 czerwca Polska przegrała na wyjeździe z Mołdawią, pomimo tego, że do przerwy prowadziła już 2:0. Fani są zgodni i mówią jednym głosem - to największa kompromitacja reprezentacji Polski w całej historii.