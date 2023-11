Dwa gole w hicie Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa. Gospodarze meczu czują niedosyt

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1:1

Trener gości Dawid Szwarga w 46 minucie dokonał potrójnej zmiany. Dzięki temu Raków przejął inicjatywę, choć może nie od razu, bo najpierw dwa razy w jednej akcji, daleko od bramki musiał interweniować Vladan Kovacević - i zrobił to skutecznie.

W tym hicie, poprowadzonym przez sędziego Szymona Marciniaka, to właśnie Pogoń chciała ugrać jak najwięcej. I przed przerwą zrobiła naprawdę dużo, żeby objąć prowadzenie. Aktywny był zwłaszcza Wahan Biczachczjan , po którego podaniach, ale też strzałach gospodarze stworzyli największe zagrożenie. Dobrze prezentowali się jeszcze Rafał Kurzawa czy Kamil Grosicki, powołany do reprezentacji Polski na listopadowe spotkania.

Raków dotarł na mecz bezpośrednio z Lizbony, gdzie w czwartek mierzył się w Lidze Europy ze Sportingiem (1:2). Na lotnisku w Goleniowie samolot z piłkarzami mistrza Polski na pokładzie wylądował w piątek . Stamtąd zespół udał się autokarem do jednego ze szczecińskich hoteli i do niedzieli trenował na obiektach Pogoni, która mu je użyczyła.

W 55 minucie wypełniony stadion jednak zamarł. To właśnie Raków nieoczekiwanie jako pierwszy trafił do siatki. Po zagraniu Srdjana Plavsicia w polu karnym idealnie odegrał Władysław Koczerhin, a piłkę do bramki skierował Bartosz Nowak. Chwilę wcześniej natomiast odwołano gola Gustava Berggrena z powodu spalonego.

W sumie Raków w ciągu kwadransa drugiej połowy wbił trzy bramki, ale kolejnej nie uznano także z uwagi na ofsajd, gdy linii nie wyczuł Fabian Piasecki.