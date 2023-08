Dwa kolejne transfery Legii Warszawa na horyzoncie. Trener Kosta Runjaić mówi wprost, że potrzeba stopera i lewego wahadłowego

Legia Warszawa szuka dwóch nowych zawodników

Legia Warszawa w poprzednim sezonie zajęła 2. miejsce w Ekstraklasie, ale za to zdobyła Puchar Polski. W kampanii 2023/24 "Wojskowi" celują jeszcze wyżej, gdyż chcą awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale co najważniejsze, zdobyć mistrzostwo Polski. W tym celu stołeczny klub przeprowadził kilka ciekawych transferów. Do drużyny przyszedł Marc Gual - król strzelców poprzedniego sezonu. Z Rakowa Częstochowa pozyskano Patryka Kuna, który został następcą Filipa Mladenovicia. Nowym środkowym obrońcą został Pankov, a środkowym pomocnikiem Elitim.

Z Legii odeszło też kilku zawodników. Najważniejszym z nich jest Maik Nawrocki, który za pięć milionów euro został piłkarzem Celticu. Ostatni mecz z Puszczą Niepołomice dobitnie uświadomił, że potrzebny jest następca młodego stopera. Radovan Pankov jest kontuzjowany, dlatego trójka obrońców na spotkanie z beniaminkiem wyglądała tak: Ribeiro, Augustyniak, Jędrzejczyk. "Jędza" zakończył starcie już w 46. minucie, aby oszczędzić jego siły na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Na środek obrony wszedł Bartosz Slisz.