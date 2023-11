Dzisiaj reprezentacja Polski U-17 zaczyna mistrzostwa świata. Jak poradzi sobie w osłabionym składzie? Gdzie oglądać?

- My chcemy podawać rękę chłopakom i wychowywać, ale zżyłem się z tą grupą. Zawodnicy złamali nasz wewnętrzny regulamin PZPN i decyzja mogła być tylko taka, że muszą - niestety dla nas i ich samych - opuścić zgrupowanie. Uważam to za swoją osobistą porażkę. Osobiście rozmawiałem z rodzicami tych chłopaków. Bardzo mocno to przeżywam, ale nie przekreślamy ich. Być może przemyślą to i za jakiś czas wrócą do kadry - mówił Marcin Włodarski na "Prawdzie Futbolu" u dziennikarza Romana Kołtonia.