Echa meczów Jagiellonii i Śląska. Do kogo powędruje tytuł mistrzowski?

WKS w sobotnie popołudnie sięgnął po trzy punkty na wypełnionych po brzegi Tarczyński Arena. W zespole Śląska widać było duże zaangażowanie oraz jedność w dążeniu do upragnionego celu. Kibice, którzy zdecydowali się przyjść tego dnia na stadion we Wrocławiu, dwukrotnie mogli cieszyć się z goli strzelanych przez ich ulubieńców. Szczególnej urody trafieniem popisał się Nahuel Leiva, który ze znacznej odległości wpakował piłkę w samo okienko bramki przyjezdnych.

- Siłę charakteru pokazuje się w takich momentach jak dziś, przy pełnym stadionie, kiedy presja jest duża. Jest to piękny moment dla wszystkich: kibiców, piłkarzy, działaczy, dla wszystkich sympatyzujących ze Śląskiem - podkreślił szkoleniowiec wrocławian.

Udawało się to, aż do 77. minuty, kiedy Michael Ameyaw pięknym uderzeniem dał prowadzenie miejscowym. Taki wynik oznaczał, że wrocławianie będą liderem przed ostatnią kolejką rozgrywek. Radość fanów Śląska przerwał w ostatniej minucie podstawowego czasu gry Jesus Imaz - doprowadzając do remisu.