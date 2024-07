Egzotyczne wakacje reprezentantów Polski po Euro 2024, czyli Bora Bora, Malediwy, Seszele i Zanzibar

Wakacje po Euro 2024: Egzotyka reprezentantów Polski

Temu wakacyjnemu szaleństwu szczególnie dziwi się Zbigniew Boniek. Jego zdaniem Polacy po słabym Euro nie powinni w ogóle się obnosić z tym, jak spędzają urlop. To także uwaga skierowana do kapitana Roberta Lewandowskiego, który pierwsze dni spędził na Mazurach. Teraz jest we Francji - na Lazurowym Wybrzeżu.