Eksperci są zgodni: Michał Probierz musi zostać, bez względu na wynik meczu z Francją

Nie było jeszcze w XXI wieku turnieju mistrzowskiego - czy to Euro, czy mistrzostw świata - na którym reprezentacja Polski nie zdobyłaby ani jednego punktu. Istnieje duże ryzyko, że tak stanie się teraz, bo trudno o optymizm przed spotkaniem z Francją - aktualnym wicemistrzem świata i jednym z faworytów Euro 2024.

– powiedział nam Jacek Kurowski, znany dziennikarz sportowy i prezenter TVP.

– Bywają takie turnieje, jak Euro 2016 we Francji czy mundial w Katarze, kiedy udawało nam się wychodzić z grupy, ale ogólnie trzeba powiedzieć sobie otwarcie: powiedzenie, że reprezentacja Polski na turniejach gra zwykle mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, z niczego się nie wzięło. Z drugiej strony jest we mnie przeczucie, że buduje się tutaj coś na przyszłość, taki fundament na lepsze czasy. Rozmawiając z piłkarzami, też to widzimy. Choćby z tego względu uważam, że zwalnianie teraz Michała Probierza byłoby nieracjonalne. On ma raptem 10 meczów w roli selekcjonera. To o wiele za mało, by zbudować coś trwałego – podkreśla nasz rozmówca.