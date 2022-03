El. MŚ 2022. Mecz Polska - Szwecja ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

El. MŚ 2022. Mecz Polska - Szwecja ONLINE

Dzięki wykluczeniu federacji rosyjskiej ze struktur FIFA i UEFA reprezentacja Polski automatycznie awansowała do finału baraży w swojej ścieżce. W czasie gdy grała towarzysko ze Szkocją (1:1) w Glasgow, nieopodal w Solnej Szwecja dopiero do dogrywce wyeliminowała Czechy (1:0). Do Chorzowa zawita więc Zlatan Ibrahimović.

- Taki mecz to dla nas wielkie święto, dla takich emocji gra się w piłkę. Awans na czwarty wielki kolejny turniej z rzędu to byłaby duża rzecz i dla mnie spełnienie marzeń. W nas, doświadczonych piłkarzach, jest masa pozytywnych emocji i staramy się nimi zarażać młodszych - mówi obrońca Kamil Glik.

- O Szwedach wiemy wszystko. Wiem kto u naszych rywali przebiera psa w koszulkę reprezentacji, czyja mama grała w piłkę ręczną i kto nie mógł spać, bo nie został piłkarzem roku w Szwecji. Jesteśmy przygotowani - przekonuje selekcjoner Czesław Michniewicz.