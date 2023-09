Eliminacje Euro 2024. Antoni Piechniczek: Trenera Fernando Santosa bym nie zmieniał

Odniósł się do zarzutów, iż Santos powołuje nowych zawodników na zgrupowania, ale z nich nie korzysta.

- Oczywiście, że nie. Gdyby to były spotkania towarzyskie, to co innego. Ale kiedy gra się o wszystko, trener musi się opierać na tych, którym zaufał. Selekcjoner jest u nas pod wielką presją. Nie podobało mi się, że zaczął robić coś pod dziennikarzy i kibiców. Sytuacja jest taka, że czego by się nie tknąć - można komentować - powiedział.