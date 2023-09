Eliminacje Euro 2024. Media w Portugalii: Reprezentacja Polski jest zupełnie rozchwiana

Selekcjoner podkreśla jednak, że nawet nie myśli o dymisji. Przypomnijmy, że zwolnienie Santosa wiązałoby się z dużą repompensatą finansową.

- A czy myśli pan, że pozostanie trenerem? - zapytał dziennikarz na konferencji.

- Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna, że dalsza współpraca nie ma sensu, to ją zakończymy. To zawsze jest jakieś wyjście. Nie ma jednak sensu wracać do tego pytania. Nie podam się do dymisji - zapewnił Fernando Santos.