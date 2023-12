Eliminacje Euro 2024. Ukraina zagra we Wrocławiu z z Izraelem lub Islandią w marcu

Ukraina zagra w Polsce

W eliminacjach Euro 2024 Ukraina zajęła trzecie miejsce w grupie C, za Anglią i Włochami. W podobnej sytuacji jest reprezentacja Polski, która również zagra w barażach.

- Niestety ze względu na wojnę z Federacją Rosyjską, na terytorium Ukrainy nie można organizować międzynarodowych meczów piłki nożnej. Dlatego Prezydium UAF po konsultacji ze sztabem trenerskim zdecydowało się na Wrocław. Na naszą decyzję wpłynęły między innymi doświadczenia związane z organizacją w tym mieście meczu eliminacji ME Ukraina - Anglia, który odbył się 9 września. Wypełnione trybuny 45-tysięcznego stadionu emocjonalnie wspierały reprezentację Ukrainy, która zremisowała z liderem grupy 1:1. Mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku reprezentacja Ukrainy osiągnie we Wrocławiu wynik, który zadowoli nas wszystkich - powiedział wiceprezes UAF Wadym Kostiuczenko, który kieruje prezydium Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeśli Ukraińcy wygrają z Bośnią i Hercegowiną, to stawką meczu we Wrocławiu będzie awans na przyszłoroczne ME. W przypadku porażki piłkarze trenera Serhija Rebrowa na Tarczyński Arena zagrają towarzysko z przegranym meczu Islandia - Izrael.

Euro 2024 potrwa od 14 czerwca do 14 lipca. Jeśli Ukraina awansuje na turniej, to w fazie grupowej zmierzy się z Rumunią (17 czerwca), Słowacją (21 czerwca) i Belgią (26 czerwca). (PAP)