Euro 2024 to dla Polski porażka, ale taka, na której można coś zbudować

Reprezentacja Polski po porażce z Austrią pozbawiła nas nadziei na emocje w meczu z Francją. Tyle się nasłuchałem przed tym turniejem, że regulamin Euro 2024 skonstruowany tak, że do ostatniej kolejki będziemy grać o coś (z czterech na sześć grup wychodzą po trzy najlepsze zespoły z 3. miejsc), aż tu nagle nasi powiedzieli: „My nie odpadniemy po dwóch meczach?! Potrzymaj mi piwo”. No i odpadli. Niby człowiek wiedział, ale jednak trochę się łudził.

Nie miałem wielkich oczekiwań przed wyjazdem do Niemiec. Nie oczekiwałem, że z jednej z dwóch najtrudniejszych grup (cięższa chyba tylko ta z Hiszpanią, Włochami, Chorwacją i Albanią), zdołamy wyjść nawet z tego trzeciego miejsca. Jasne, jak każdy kibic, po cichu na to liczyłem, zwłaszcza będąc na miejscu, obserwując to wszystko z trybun i przyglądając się na co dzień treningom naszych w Hanowerze. Panowała podejrzanie miła i przyjazna atmosfera, wszyscy uśmiechnięci, życzliwi, otwarci. Czuć było w powietrzu, że może wydarzyć się coś dobrego, ale rzeczywistość znów brutalnie nas zweryfikowała.