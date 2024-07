Ewa Pajor, najlepsza polska piłkarka wskazała, komu kibicuje na Euro 2024. "Jestem wielką fanką Cristiano Ronaldo"

W piątek i w sobotę zostaną rozegrane ćwierćfinały mistrzostw Europy. Turniej uważnie śledzi Ewa Pajor, która jest kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet.

- Mecz Niemcy-Hiszpania to na pewno będzie niesamowite widowisko. Te dwa zespoły prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. Czekam z niecierpliwością na ten mecz. Jestem ciekawa kto wygra. Kocham oglądać futbol. Podczas Euro towarzyszą mi duże emocje - wyznała czołowa polska napastniczka.

W piątek o godzinie 18.00 Niemcy zagrają z Hiszpanią, a trzy godziny później Portugalia zmierzy się z Francją. Cristiano Ronaldo jest najlepszym strzelcem w historii mistrzostw Europy, jednak nie zdobył jeszcze bramki w czterech meczach podczas turnieju rozgrywanego w Niemczech.

- Oczywiście reprezentacja Polski była na pierwszym miejscu, ale wiadomo, że odpadli już po fazie grupowej. Jestem wielką fanką Cristiano Ronaldo, więc kibicuję Portugalii. Hiszpania i Niemcy to drużyny, które grają świetną piłkę na tym Euro. Jestem bardzo ciekawa tego spotkania, ale również starcia Portugalii z Francją. Na pewno będą to bardzo dobre mecze i czekam na to, aby obejrzeć je w telewizji - dodała Pajor.