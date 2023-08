FC Midtjylland - Legia Warszawa ONLINE. Walka o europejskie puchary. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [24.08.2023]

Eliminacje Ligi Konferencji. Mecz FC Midtjylland - Legia Warszawa ONLINE

Optymizm w serca kibiców Legii może wlać powrót ważnego zawodnika do kadry meczowej. Radovan Pankov wyleczył uraz i będzie gotów na spotkanie z Duńczykami. Zabraknie natomiast Bartosza Kapustki, który cały czas zmaga się z problemami z kolanem. Nie będzie również Steve'a Kapuadi'ego, który w tym tygodniu dołączył do stołecznego klubu.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Chcielibyśmy pograć w fazie grupowej, zdobyć kilka punktów, przeżyć fajną przygodę. Czekają nas dwa mecze, w których musimy wspiąć się na najwyższy poziom. Jestem spokojny, zrelaksowany, wiem, że mogę polegać na swoim sztabie i zawodnikach. Lubię rytm grania co trzy dni, o to w tym wszystkim chodzi, by grać jak najwięcej meczów, by zarabiać pieniądze dla klubu.