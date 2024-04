Fernando Santos zwolniony z Besiktasu. Tyle Portugalczyk zarobi!

Fernando Santos zwolniony. Ile zarobi Portugalczyk?

Fernando Santos zwolniony z Besiktasu. Były selekcjoner reprezentacji Polski wytrzymał cztery miesiące

- Kontrakt podpisany z Santosem to jeden z najlepszych kontraktów podpisanych z trenerem w ostatnich latach. Robimy rzeczy, które wyniosą zarówno gospodarkę, jak i Beşiktaş na najwyższy poziom. Zakończyliśmy proces kwotą 500 tysięcu euro i pięciu ratach, które rozpoczną się w maju. Naszym jedynym oczekiwaniem od fanów jest jedność. Beşiktaş jest bardzo duży. Wiemy, kiedy, gdzie i jaką decyzję podjąć - tłumaczył wiceprezydent klubu.

Co ciekawe - Fernando Santos również dostanie premię za... awans reprezentacji Polski na Euro 2024. Z uwagi, że to on rozpoczynał eliminacje to tak samo jak Michałowi Probierzowi pewna część szkoleniowcowi się należy. Jak przekazał portal Sport.pl może liczyć na około 25 procent z kwoty 750 tys. euro, czyli około 3,2 mln zł.