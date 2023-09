Fernando Santos: Wszyscy Polacy chcą awansu na Euro 2024. Póki tu będę, jestem Polakiem

Fernando Santos: Potrzebujemy chłodnej głowy, ale gorącego serca

- Mam nadzieję, że reprezentacja odpowie "na poziomie". Musimy mieć chłodną głowę, ale gorące serca. Nie wolno nam powtórzyć drugiej połowy z Czechami i z Mołdawią . Gdyby to się nie przytrafiło, wszystko poszłoby dobrze. Z Albanią i Niemcami zagraliśmy dobrze, z Mołdawią bardzo dobrze tylko pierwszą połowę. Spotkania nie kończą się jednak połowie. Po przerwie zostaliśmy tylko z chłodną głową, a zapomnieliśmy o sercu. Wszystko to już przegadaliśmy - dodał Fernando Santos.

Fernando Santos zaczął spotkanie z przedstawicielami mediów od przeprosin. Portugalczyk przepraszał za spóźnienie na ostatnią konferencję. - Stałem przed drzwiami dziesięć minut . Dopiero po tym czasie powiedzieli mi, żebym wszedł na salę. Trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Jeżeli jest coś, czego nie lubię to jest to brak szacunku - zaznaczył.

- Wyspy Owcze to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Prezentuje styl nordycki, jak Szwecja, Dania, Norwegia, Islandia. To jeden szablon, ustawienie 1-4-4-2. Każdy z zawodników wie, jakie ma zadanie czy to ataku, czy obronie. To walka o każdą piłkę. Grałem z Wyspami Owczymi w innych okolicznościach, więc mam świadomość jej charakterystyki. To drużyna, która dobrze broni, jest skoncentrowana, szybko wychodzi do kontrataków, wykorzystuje grę z bramkarzem.