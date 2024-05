Ferran Torres wkurzony po golu Roberta Lewandowskiego z rzutu wolnego? Media: Piłkarz nie podziękował nawet kibicom! Jakub Jabłoński

Kolega z ataku w Barcelonie obrażony na Lewandowskiego? Wymowne zachowanie Eleven Sports/X

Ferran Torres nie cieszył się razem z Robertem Lewandowskim po ustrzeleniu przez niego hat-tricka. Hiszpan - zdaniem tamtejszych mediów - miał nawet się wściec, że do rzutu wolnego podszedł właśnie Polak, a nie on sam. Jego zachowanie po ostatnim gwizdku arbitra również może szokować. Jak zauważono piłkarz nie podziękował nawet swoim kibicom. Czy to początek większego konfliktu między jednym, a drugim czy może po prostu zwykłe nieporozumienie?