FIFA definitywnie odwołała mecz Japonii z Koreą Północną. Powód? "Nieprzewidziane okoliczności"

FIFA podjęła decyzję w sprawie meczu Korea Północna - Japonia

Jako powód FIFA podała trudności ze znalezieniem alternatywnego miejsca lub daty meczu. Wszystko wskazuje na to, że Japonii zostanie przyznany walkower 3:0 i pozwoli to jej przejść do kolejnego etapu eliminacji z kompletem czterech zwycięstw. W pierwszym meczu tych drużyn gospodarze w Tokio wygrali 1:0.

Mecz grupy B, który pierwotnie miał zostać rozegrany na stadionie Kim Ir Sena w stolicy Korei Płn., „nie odbędzie się zgodnie z planem z powodu nieprzewidzianych okoliczności” – oznajmiła kilka dni temu azjatycka federacja kontynentalna. Władze Korei Płn. wyraziły zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków zakażenia paciorkowcami w Japonii przed wycofaniem się z organizacji meczu.