Fortuna Puchar Polski we wtorek: dwanaście meczów I rundy, tylko trzy transmisje. Śledź wyniki na żywo

O awansie do 1/8 finału decyduje pojedyncze spotkanie. We wtorek swoje mecze rozegra osiem zespołów z PKO Ekstraklasy, siedem z Fortuna 1 Ligi, cztery 2 ligi, cztery z 3 ligi, a także jeden z IV ligi - to Start Krasnystaw.

Prawa transmisyjne posiada Telewizja Polsat. We wtorek pokaże tylko dwa mecze. Od godziny 18:00 Concordia Elbląg - Widzew Łódź i o 21:00 Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok. Oba spotkania w Polsacie Sport.

Oddzielnie transmisję przeprowadzi jeszcze PZPN na swoim profilu Łączy nas Piłka TV na Youtubie. Tam od godziny 15:00 hitowy mecz Wieczysta Kraków - Piast Gliwice.

W tym miejscu na bieżąco będziemy uzupełniać wyniki i strzelców wszystkich goli.