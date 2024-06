Francja na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Kylian Mbappe, trenerem Didier Deschamps

Kadra reprezentacji Francji na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Francji - Kylian Mbappe

25-letni Kylian Mbappe, kapitan i największa gwiazda reprezentacji Francji, tuż przed turniejem Euro 2024 sfinalizował długo oczekiwany transfer do Realu Madryt.

Kylian Mbappe opuścił Paris Saint-Germain po siedmiu latach, w momencie gdy wygasł jego kontrakt. „Ligue 1” opuścił z piątym z rzędu tytułem piłkarza roku we Francji. W minionym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, strzelił dla PSG 44 gole.

„Dołącza do nas światowa gwiazda, która w wieku 25 lat ma za sobą swój najlepszy sezon w barwach Paris Saint-Germain i po raz szósty z rzędu została królem strzelców ligi francuskiej (27 goli). Naszą drużynę wzmacnia spektakularny napastnik, kapitan drużyny Francji” – napisał w komunikacie klub z Madrytu.

Francuz podpisał w Madrycie pięcioletni kontrakt. Zarabiać ma 15 mln euro rocznie, ale już za sam podpis otrzymał 100 mln euro, a do tego wynegocjował sobie udział w prawach do wizerunku.

- To spełnienie marzeń. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że dołączyłem do mojego wymarzonego klubu. Nikt nie zrozumie, jak bardzo teraz jestem szczęśliwy – przekazał Mbappe.

- Ligue 1 zawsze będzie zajmowała ważne miejsce w moim życiu. To jedyna liga, jaką poznałem w dotychczasowej karierze. Będzie mi tego brakować, ponieważ jest częścią mojego życia. Ale to, co nadejdzie, jest bardzo ekscytujące – podkreślił Mbappe.

W eliminacjach Euro zdobył dziewięć bramek i miał siedem asyst, co było najlepszym wynikiem w tej fazie. Francuzi liczą, że poprowadzi „Les Blues” do trzeciego w historii tytułu mistrzów Europy. - Euro jest trudniejsze, niż mistrzostwa świata. Już w fazie grupowej jest bardzo, bardzo trudno – ocenia najdroższy piłkarz na świecie, którego wartość serwis „Transfermarkt.de” wycenia na 180 mln euro.