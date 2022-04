Gdzie oglądać losowanie grup MŚ 2022? Transmisja NA ŻYWO i stream ONLINE [01.04.2022]

Gdzie oglądać losowanie grup MŚ 2022?

Mistrzostwa Świata, które odbędą się między 21 listopada i 18 grudnia 2022 roku na ośmiu stadionach w pięciu miastach Kataru, będą wyjątkowym turniejem, ponieważ FIFA po raz pierwszy w historii przeniesie swoje najważniejsze wydarzenie na Bliski Wschód.

Fakt, że nie ma wyraźnych faworytów do wygrania tego mundialu, czyni go jeszcze bardziej intrygującym, a to sprawia, że dobre losowanie w fazie grupowej jest jeszcze ważniejsze.

Która grupa będzie najtrudniejsza? Który gigant przejdzie przez nią gładko? Gdzie dojdzie do wzlotów lub też upadków?