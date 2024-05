Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund - Real Madryt, czyli wielki finał Ligi Mistrzów? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzów Borussia Dortmund - Real Madryt?

Borussia Dortmund to z pewnością sensacja tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Aż do wielkiego finału musieli przejść długą i wymagającą drogę. Najpierw trafili do grupy określanej przez ekspertów mianem "śmierci" z Paris Saint-Germain, Newcastle United oraz AC Milan, a potem musieli sobie radzić z wyżej notowanymi rywalami w fazie pucharowej.

Poza PSV Eindhoven, które przeszli w 1/8 finału bez większych problemów potem zaczęły się schody. Podopieczni Edina Terzicia jednak sprostali zadaniu. Najpierw pokonali w dwumeczu ćwierćfinałowym Atletico Madryt (1:2, 4:2). Potem w półfinale rozprawili się po raz kolejny z PSG nie tracąc nawet bramki w dwumeczu.

Real Madryt w tym czasie miał równie wymagającą drogę. Przeszli kolejno: RB Lipsk, Manchester City oraz Bayern Monachium. Zwłaszcza z tym ostatnim rywalem w rewanżu było niezwykle gorąco i kontrowersyjnie. Polski arbiter Szymon Marciniak nie czekając na decyzję VAR w związku z trafieniem dla Bawarczyków przerwał dobrze zapowiadającą się akcję. Niemieccy kibice mieli mu to za złe, gdyż piłka na w końcu wpadła do siatki.