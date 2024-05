Gdzie oglądać mecz Cracovia - Raków Częstochowa? Zaczynamy niedzielne granie w przedostatniej kolejce. Transmisja w telewizji oraz stream

Cracovia musi jeszcze trochę powalczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Piłkarze Dawida Kroczka wcale nie mogą być jeszcze pewnie pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwszym - z dwóch finałów dla drużyny z małopolskiego już w niedzielę. Rywalem będzie Raków Częstochowa.

We wcześniejszych meczach "Pasy" spisywały się dość w kratkę. Najpierw wygrały wysoko pojedynek u siebie z Górnikiem Zabrze (5:0), a potem poległy w starciu na Tarczyński Arena ze Śląskiem Wrocław (0:4). Wcześniej zapunktowały przy Bułgarskiej z Lechem Poznań. Po bezbramkowym remisie zdobyły jeden punkt.

- Jest rozmowa, dlaczego przegraliśmy, co do tego doprowadziło. Tak samo jest po wygranej. We Wrocławiu nie wygraliśmy i mamy wnioski, przemyślenia. Nie szukamy wymówek, ale przed nami kolejny mecz. Robiliśmy wiele, by odwrócić losy spotkania, ale Śląsk był napędzony kibicami, tym, że gra o mistrzostwo. Nasza dyspozycja była na niższym poziomie, nie dało się tego odwrócić - mówił Dawid Kroczek, trener Cracovii na konferencji prasowej przed meczem.