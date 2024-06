Gdzie oglądać mecz Francja - Polska? Biało-Czerwoni żegnają się z Euro przeciw wicemistrzom świata. Darmowa transmisja oraz stream

Gdzie oglądać mecz Francja - Polska, czyli ostatni pojedynek na Euro 2024?

Biało-Czerwoni po piątkowej porażce (1:3) z Austrią oraz bezbramkowym remisie Francji z Holandią stracili szansę na wyjście z grupy D na Euro 2024. Piłkarze Michała Probierza we wtorek zmierzą się z wicemistrzami świata. Francuzi tym bardziej będą mocniejsi, gdyż do ich składu po jednym meczu wraca Kylian Mbappe - nowy piłkarz Realu Madryt.

Polska po rozegraniu meczu o honor z Francja uda się od razu do Polski, konkretnie do jej stolicy - Warszawy. Bezpośrednio po spotkaniu Biało-Czerwoni pojadą spod stadionu w Dortmundzie do Kolonii, gdzie ok. 23.20 wylecą czarterem do Warszawy. Na lotnisku Okęcie spodziewani są niespełna dwie godziny później.

Reprezentacja Polski po meczu z Francją wróci do Polski