Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Niemcy za darmo? Transmisja i stream w internecie z ćwierćfinału Euro 2024

Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Niemcy?

Hiszpania to jedna z najlepszych drużyn na mistrzostwach Europy w Niemczech. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego jako jedyna zdołała zgromadzić komplet dziewięciu punktów w fazie grupowej. W dodatku podopieczni Luis de la Fuente nie stracili żadnej bramki aż do 1/8 finału. W starciu z Gruzją Unaia Simona pokonał... Robin Le Normand, który trafił do własnej bramki.

Luis de la Fuente, selekcjoner Hiszpanii: - Niemcy to fantastyczna drużyna, mają jednych z najlepszych zawodników na świecie, są bardzo zorganizowani i zdyscyplinowani. Jednak zmierzą się z drużyną bardzo podobną do nich: bardzo oddaną, bardzo dobrze zorganizowaną, trudną do pokonania i głodną sukcesu. Wiem, że to banał w piłce nożnej, ale o wyniku zadecydują drobne szczegóły.

Niemcy jako gospodarz turnieju marzą o najcenniejszym europejskim pucharze. Nasi zachodni sąsiedzi turniej zaczęli spektakularnie, gdyż od dwóch wygranych ze Szkocją i Węgrami. Niewiele brakowało, żeby kadra Nagelsmann przegrała ze Szwajcarią w trzecim starciu, ale sytuację w doliczonym czasie gry uratował Niclas Füllkrug. Remis dał Niemcom awans z 1. miejsca, ale także trudniejszą drabinkę w fazie pucharowej. Przegrana oznaczałaby łatwiejszą drogę do finału...