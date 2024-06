Gdzie oglądać mecz Niemcy - Dania na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie oglądać mecz Niemcy - Dania?

Niemcy to gospodarze turnieju, dlatego kibicom bardzo zależy na sukcesie ich drużyny. Presja jest ogromna, ale wokół kadry narodowej naszych zachodnich sąsiadów jest bardzo pozytywna atmosfera. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zakończyli fazę grupową na 1. miejscu po tym jak Niclas Füllkrug wyrównał stan meczu ze Szwajcarami w 92. minucie. Fani mieli powody do świętowania, ale to dopiero początek mistrzostw.