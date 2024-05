Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Radomiak Radom? Przedostatnia odsłona walki o mistrzostwo Polski

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław - Radomiak Radom?

Przed rozpoczęciem przedostatniej kolejki PKO Ekstraklasy wrocławianie do liderującej Jagiellonii Białystok tracą 2 punkty. W przypadku takiej samej liczby punktów to Jaga znajdzie się wyżej w tabeli dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich. W sobotnie popołudnie to Śląsk rozegra swój mecz jako pierwszy i w przypadku zwycięstwa, to on może mieć przewagę psychologiczną nad rywalem w walce o tytuł mistrza Polski.