Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź - Lech Poznań? "Kolejorz" nadal walczy o podium. Transmisja w telewizji oraz stream

Gdzie oglądać mecz Widzew - Lech za darmo?

Obecnym sezon dla Lecha Poznań jest bardzo słaby. Mariusz Rumak miał uratować ciężką sytuację, ale tylko ją pogorszył. Obecnie "Kolejorz" zajmuje 6. miejsce, ale nadal ma spore szanse na zajęcie miejsca w TOP 3. To jest główny cel Lecha, gdyż zapewni on prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Od nowej kampanii szkoleniowcem ekipy z Wielkopolski będzie Niels Frederiksen, który nie będzie miał łatwego startu, jeśli polski klub nie awansuje do międzynarodowych rozgrywek.

Widzew Łódź w obecnym sezonie teoretycznie nie walczy już o nic, ale trener czerwono-biało-czerwonych podkreśla, że piłkarzy nic nie denerwuje bardziej niż powyższe stwierdzenie. Daniel Myśliwiec mówi otwarcie, że RTS w każdym spotkaniu gra o trzy punkty.