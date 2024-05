Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków - Lechia Gdańsk? Lider Fortuna 1. Ligi może przypieczętować awans na trudnym terenie

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków - Lechia Gdańsk?

Było blisko, by Lechia jeszcze przed swoim meczem świętowała awans do PKO Ekstraklasy. Jednak w piątkowy wieczór GKS Katowice wygrał rzutem na taśmę na wyjeździe z GKS-em Tychy i zachował matematyczne szanse na bezpośredni awans. Gdańszczanie zatem do przypieczętowania celu potrzebują co najmniej remisu na trudnym terenie w Krakowie.

Ważny komunikat Lechii w sprawie licencji na grę w Ekstraklasie

To zadanie z pewnością nie będzie łatwe, gdyż ostatnie spotkanie tych drużyn w stolicy Małopolski zakończyło się zwycięstwem Wisły. Ekipy spotkały się w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski, w podstawowowym czasie gry był remis 1:1, a w dogrywce bramkę na wagę awansu dla Białej Gwiazdy zdobył Angel Baena. Natomiast w meczu ligowym w Gdańsku padł wynik bezbramkowy.