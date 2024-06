Gdzie oglądać mecz Włochy - Albania na Euro 2024? Darmowa transmisja w telewizji i stream w internecie. Grają obrońcy tytułu

Mecz Włochy - Albania: transmisja w telewizji

To mecz z tak zwanej grupy śmierci. Poprzedzi go bowiem hit z udziałem Hiszpanii i Chorwacji. Włochy jako aktualny mistrz Europy wydają się pewniakiem do awansu, ale mało kto wierzy, że wypadną tak jak w 2021 roku. Drużyna bardzo się zmieniła - zwłaszcza w obronie.

Transmisja z meczu Włochy - Albania równocześnie w TVP 1 oraz TVP Sport. Skomentują Mateusz Święcicki (wypożyczenie z Eleven Sports) z Wojciechem Kowalewskim. Przedmeczowe studio od godziny 20:30. Poprowadzi je Maciej Kurzajewski. Gośćmi będą Adrian Mierzejewski, Michał Zachodny oraz Rafał Ulatowski.

